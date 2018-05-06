Известный российский судья по фигурному катанию Грушман скончался на 72-м году жизни

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Спортивный судья всероссийской и международной категории по фигурному катанию на коньках Пётр Грушман скончался на 72-м году жизни.

Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), Грушман умер после тяжёлой продолжительной болезни.

С 1971 по 1992 год он работал тренером-преподавателем по фигурному катанию. С 1990 года Грушман являлся судьёй всероссийской и международной категории и работал на чемпионатах Европы, Играх доброй воли, этапах Гран-при, семи Универсиадах, международных турнирах, чемпионатах и первенствах России.

Ранее сообщалось, что Евгения Медведева может сменить спортивное гражданство после перехода к канадскому тренеру.

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