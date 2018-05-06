Эксперт: МОК прекрасно известно, что его шансы на успех с апелляцией на решение CAS весьма малы

Профессор публичного права Матьё Мезоннёв прокомментировал намерение Международного олимпийского комитета (МОК) обратиться в Федеральный суд Швейцарии с целью отменить решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по российским спортсменам.

«Цель МОК по своей природе, скорее, политическая, чем правовая. Они хотят ясно дать понять, что МОК выступает против решений CAS о снятии санкций с ряда российских спортсменов и будет до самого конца бороться за отмену этих решений. Олимпийскому комитету прекрасно известно, что его шансы на успех весьма малы», — заявил Мезоннёв интервью RT.

Он также добавил, что решения CAS настолько хорошо обоснованы, что найти против них аргументы будет почти невозможно.

«Если прочитать решения CAS, которые сейчас оспариваются и которые в большей или меньшей степени вынесены в пользу 39 российских спортсменов, если изучить эти длинные вердикты на 140-160 страниц, можно легко убедиться в том, что они прекрасно обоснованы и документально подкреплены, ввиду чего найти какие-либо юридические аргументы против них будет крайне сложно. В связи с этим я полагаю, что действия МОК носят, скорее, символический, нежели правовой характер», — сказал Мезоннёв.

Ранее президент Федерации санного спорта России выразила надежду на то, что в этом деле восторжествует закон.