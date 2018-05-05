Бестемьянова: Медведева — настоящий патриот своей страны, слухи о смене гражданства не имеют смысла

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала возможную смену спортивного гражданства российской фигуристкой Евгенией Медведевой.

«Не думаю, что это произойдёт. Женя — настоящий патриот своей страны, поэтому подобные слухи не имеют никакого смысла», — сказала Бестемьянова RT.

При этом олимпийская чемпионка допускает, что Медведева уедет тренироваться в Канаду к известному специалисту Брайану Орсеру.

«Во многих видах спорта присутствуют зарубежные специалисты, почему фигурное катание должно стать исключением? Брайан Орсер — большой тренер, который может привести спортсменку к лучшим результатам, которых она заслуживает. Единственной проблемой может стать финансовый вопрос», — добавила Бестемьянова.

Ранее Авербух прокомментировал информацию о том, что фигуристка Медведева может сменить спортивное гражданство.