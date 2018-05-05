В ФХР рассказали о роли Знарка в тренерском штабе сборной России
«Знарок с нами на связи. В режиме телефонного разговора. Он по-прежнему член тренерского штаба. Я бы фокусировался сейчас на этой команде, этих игроках, тренерах, которые здесь находятся. Это пойдёт на пользу нашей команде», — цитирует чиновника «Чемпионат».
Также Ротенберг объяснил, в чём состоят функции шведского специалиста Ларса Юханссона, также входящего в тренерский штаб российской сборной.
«Это не впервые в сборной России, и мы уже три года общаемся с Ларсом по разным вопросам. Он тренер-методист, он предоставляет альтернативное мнение профессионала. Тренерский штаб обращается к нему, когда считает нужным, советуется с ним. Он консультирует по любым вопросам, связанным с подготовкой к играм», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Валерий Брагин продолжит работу с молодёжной сборной России по хоккею.