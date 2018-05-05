Валерий Брагин продолжит работу с молодёжной сборной России по хоккею в следующем олимпийском цикле.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России (ФХР).

Контракт со специалистом истёк 30 апреля, с ним будет подписано новое четырёхлетнее соглашение.

Брагин руководит командой с 2014 года.

Ранее сообщалось, что Гусев прилетел в Данию на ЧМ-2018, но начнёт тренироваться не раньше понедельника.