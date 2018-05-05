Брагин продолжит работу с молодёжной сборной России по хоккею
Валерий Брагин продолжит работу с молодёжной сборной России по хоккею в следующем олимпийском цикле.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России (ФХР).
Контракт со специалистом истёк 30 апреля, с ним будет подписано новое четырёхлетнее соглашение.
Брагин руководит командой с 2014 года.
Ранее сообщалось, что Гусев прилетел в Данию на ЧМ-2018, но начнёт тренироваться не раньше понедельника.
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