Гусев прилетел в Данию на ЧМ-2018, но начнёт тренироваться не раньше понедельника

Нападающий сборной России по хоккею Никита Гусев прилетел в Копенгаген в расположение национальной команды.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сборной.

Отмечается, что первую ледовую тренировку Гусев проведёт не раньше понедельника. Спортсмен пропустил последние полторы недели из-за болезни.

Ранее эксперт оценил шансы сборной России на чемпионате мира по хоккею.