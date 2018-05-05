Гусев прилетел в Данию на ЧМ-2018, но начнёт тренироваться не раньше понедельника

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Нападающий сборной России по хоккею Никита Гусев прилетел в Копенгаген в расположение национальной команды.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сборной.

Отмечается, что первую ледовую тренировку Гусев проведёт не раньше понедельника. Спортсмен пропустил последние полторы недели из-за болезни.

Ранее эксперт оценил шансы сборной России на чемпионате мира по хоккею.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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