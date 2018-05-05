Гусев прилетел в Данию на ЧМ-2018, но начнёт тренироваться не раньше понедельника
Нападающий сборной России по хоккею Никита Гусев прилетел в Копенгаген в расположение национальной команды.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сборной.
Отмечается, что первую ледовую тренировку Гусев проведёт не раньше понедельника. Спортсмен пропустил последние полторы недели из-за болезни.
Ранее эксперт оценил шансы сборной России на чемпионате мира по хоккею.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен