Эксперт оценил шансы сборной России на чемпионате мира по хоккею

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Руководитель школы «Российский клуб хоккея» Сергей Сергеев в беседе с НСН оценил шансы национальной сборной на чемпионате мира в Дании.

«Ребята нисколько не уступают другим сборным. У нас есть шанс. Просто надо по мотивации сплотить их, найти связки, которые позволят им друг с другом сыграть», — сказал он.

Как отметил эксперт, шансы у всех одинаковые, и россияне не выглядят «игроком для присутствия» — они едут за результатом.

«Вспомните олимпийский финал. Наша сборная была на голову сильнее», — добавил он.

Ранее министр спорта России Павел Колобков прокомментировал победу сборной России по хоккею над национальной командой Франции в первом матче на чемпионате мира в Дании.

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