Кожевников: неудачу сборной России на ЧМ по хоккею можно будет списать на смену главного тренера
«Воробьёву и хоккеистам требуется время, чтобы привыкнуть друг к другу, поскольку его назначение получилось очень неожиданным для всех. Изначально Илья не готовил сборную — пришлось перестраиваться. Отсюда и поражения», — рассказал Кожевников в беседе с RT.
Он отметил, что в случае неудачи на чемпионате мира такой результат можно будет оправдать сменой тренера.
«Точнее, даже не оправдать, а списать всё на неё. Но от сборной всегда ждут только побед. Задача у нашей команды одна — золото. Плюс состав подобрался весьма боеспособный, тех же олимпийских чемпионов достаточно», — добавил эксперт.
Ранее сообщалось, что IIHF опубликовала начальную заявку сборной России по хоккею на ЧМ.