Кожевников: неудачу сборной России на ЧМ по хоккею можно будет списать на смену главного тренера

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал назначение Ильи Воробьёва главным тренером сборной России незадолго до старта чемпионата мира по хоккею в Дании.

«Воробьёву и хоккеистам требуется время, чтобы привыкнуть друг к другу, поскольку его назначение получилось очень неожиданным для всех. Изначально Илья не готовил сборную — пришлось перестраиваться. Отсюда и поражения», — рассказал Кожевников в беседе с RT.

Он отметил, что в случае неудачи на чемпионате мира такой результат можно будет оправдать сменой тренера.

«Точнее, даже не оправдать, а списать всё на неё. Но от сборной всегда ждут только побед. Задача у нашей команды одна — золото. Плюс состав подобрался весьма боеспособный, тех же олимпийских чемпионов достаточно», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что IIHF опубликовала начальную заявку сборной России по хоккею на ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных