Кожевников: неудачу сборной России на ЧМ по хоккею можно будет списать на смену главного тренера

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал назначение Ильи Воробьёва главным тренером сборной России незадолго до старта чемпионата мира по хоккею в Дании.

«Воробьёву и хоккеистам требуется время, чтобы привыкнуть друг к другу, поскольку его назначение получилось очень неожиданным для всех. Изначально Илья не готовил сборную — пришлось перестраиваться. Отсюда и поражения», — рассказал Кожевников в беседе с RT.

Он отметил, что в случае неудачи на чемпионате мира такой результат можно будет оправдать сменой тренера.

«Точнее, даже не оправдать, а списать всё на неё. Но от сборной всегда ждут только побед. Задача у нашей команды одна — золото. Плюс состав подобрался весьма боеспособный, тех же олимпийских чемпионов достаточно», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что IIHF опубликовала начальную заявку сборной России по хоккею на ЧМ.