Тренер сборной России по хоккею: перед первым матчем на ЧМ всегда есть волнение

Короткая ссылка
Старший тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов поделился ожиданиями от первого матча чемпионата мира с национальной командой Франции.

«Настроение рабочее, сегодня лёд уже лучше, все в одинаковых условиях. Не сказал бы, что Франция не самый сильный соперник. Тут любая сборная может преподнести сюрприз, если на неё не настроиться. Перед первым матчем всегда есть волнение, настраиваемся на тяжёлый матч», — приводит слова Жамнова «Чемпионат».

Матч Россия — Франция состоится 4 мая. Начало встречи в 17:15 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею планирует заявить на ЧМ семь защитников и 12 нападающих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных