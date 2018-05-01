Медведев не смог пробиться во второй круг турнира ATP в Эшториле
Россиянин Даниил Медведев не сумел выйти во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в португальском Эшториле.
В матче первого круга Медведев проиграл португальцу Жоау Соузе.
Встреча продолжалась 1 час 46 минут и завершилась со счётом 7:6, 7:5.
Следующим соперником Жоау Соузы станет его соотечественник Педро Соуза.
Ранее Евгений Кафельников прокомментировал сообщения британских СМИ о его участии в договорном матче.
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