Медведев не смог пробиться во второй круг турнира ATP в Эшториле

Россиянин Даниил Медведев не сумел выйти во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в португальском Эшториле.

В матче первого круга Медведев проиграл португальцу Жоау Соузе. Встреча продолжалась 1 час 46 минут и завершилась со счётом 7:6, 7:5. Следующим соперником Жоау Соузы станет его соотечественник Педро Соуза. Ранее Евгений Кафельников прокомментировал сообщения британских СМИ о его участии в договорном матче.