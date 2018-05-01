Решение об участии Малкина в третьем матче плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» примут перед игрой

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Решение о возможном участии российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в третьем матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вашингтон Кэпиталз» будет принято перед игрой.

Об этом сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что накануне матча также будет принято решение об участие в матче Брайана Дюмулина и Карла Хагелина.

Матч «Питтсбург» — «Вашингтон» состоится 2 мая.

Ранее сообщалось, что «Вегас» переиграл «Сан-Хосе» в третьем матче серии плей-офф НХЛ.

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