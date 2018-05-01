«Вегас» переиграл «Сан-Хосе» в третьем матче серии плей-офф НХЛ
Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.
В составе победителей голы на счету Колина Миллера (30-я минута), Джонатана Маршессо (34-я), Рейлли Смита (35-я) и Вильяма Карлссона (69-я).
У «Сан-Хосе» шайбы забросили Тимо Майер (27-я), Эвандер Кейн (48-я) и Томаш Гертл (59-я минута).
Счет в серии стал 2:1 в пользу «Вегаса». Следующий поединок состоится в Сан-Хосе 2 мая.
Ранее «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду переиграл «Бостон Брюинз» во втором четвертьфинальном матче плей-офф НХЛ.