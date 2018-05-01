Пас Сергачёва помог «Тампе» сравнять счёт в серии с «Бостоном» в четвертьфинале Кубка Стэнли
Встреча завершилась со счётом 4:2.
В составе «Тампы» шайбы забросили Янни Гоерд (12-я минута), Тайлер Джонсон (31), Ондржей Палат (55) и Брэйден Поинт (60), который к голу приплюсовал три результативных паса. Российский защитник Михаил Сергачёв отдал одну голевую передачу, вратарь Андрей Василевский отразил 18 бросков по своим воротам.
У «Бостона» голами отметились Чарли Макэвой (19) и Тори Круг (56).
Счёт в серии стал равным — 1-1. Следующая игра пройдёт в Бостоне 2 мая
Ранее «Нэшвилл Предаторз» на своём льду обыграл «Виннипег Джетс» во втором четвертьфинальном матче плей-офф НХЛ со счётом 5:4.