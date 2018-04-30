«Нэшвилл» сравнял счёт в четвертьфинальной серии Кубка Стэнли с «Виннипегом»

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«Нэшвилл Предаторз» на своём льду обыграл «Виннипег Джетс» во втором четвертьфинальном матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 5:4.

Встреча завершилась на шестой минуте овертайма, победную шайбу забросил нападающий Кевин Фиала.

В составе победителей шайбы также забросили Райан Джохансен (1-я и 46-я минуты), Пи Кей Суббан (26-я) и Виктор Арвидссон (39-я минута).

Гости ответили точными бросками Дастина Бафлина (13-я минута), Марка Шайфли (14-я и 59-я) и Брэндона Танева (15-я минута).

Счёт в серии — 1:1. Следующий матч состоится 2 мая.

Ранее сообщалось, что шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Питтсбург» и сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ.

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