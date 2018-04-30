Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Питтсбург» и сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:1.

Победу «Вашингтону» принесли шайбы Александра Овечкина, Якуба Враны, Бретта Коннолли и Никласа Бекстрёма.

«Питтсбург» ответил голом Криса Летанга.

Счёт в серии стал 1:1. Следующий матч состоится 2 мая.

Ранее сообщалось, что Овечкин стал первым хоккеистом в истории «Вашингтона», набравшим 100 очков в плей-офф НХЛ.

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