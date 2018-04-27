Овечкин стал первым хоккеистом в истории «Вашингтона», набравшим 100 очков в плей-офф НХЛ

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Российский нападающий Александр Овечкин набрал два очка в первом матче 1/4 финала плей-офф с «Питтсбург Пингвинз» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Тем самым он набрал своё 100-е очко (52 шайбы + 48 передач) в 104 матчах за «Вашингтон» в плей-офф НХЛ. 32-летний россиянин стал первым игроком в истории «Вашингтон Кэпиталз», которому удалось достичь рубежа в 100 набранных очков в плей-офф.

«Вашингтон Кэпиталз» выступает в НХЛ с 1974 года.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» в родных стенах проиграл «Питтсбург Пингвинз» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф.

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