Емельяненко ведёт переговоры с главой Bellator о проведении турнира в России

Боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко заявил, что ведёт переговоры с президентом Bellator Скоттом Кокером о проведении турнира в России.

«Мы уже ведём переговоры — и до боя вели, но он только закончился. Встретимся, поговорим, наметим ближайшие планы», — сказал Емельяненко в эфире канала One Fight.

Ранее он прокомментировал слухи относительно обвинений в шпионаже со стороны ФБР.