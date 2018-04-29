Емельяненко ведёт переговоры с главой Bellator о проведении турнира в России
Боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко заявил, что ведёт переговоры с президентом Bellator Скоттом Кокером о проведении турнира в России.
«Мы уже ведём переговоры — и до боя вели, но он только закончился. Встретимся, поговорим, наметим ближайшие планы», — сказал Емельяненко в эфире канала One Fight.
Ранее он прокомментировал слухи относительно обвинений в шпионаже со стороны ФБР.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен