Емельяненко прокомментировал слухи относительно обвинений в шпионаже со стороны ФБР

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Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко прокомментировал слухи о том, что агенты Федерального бюро расследований США (ФБР) подозревали его в шпионаже.

«Обвиняли ли меня в том, что я русский шпион? Нет. Ни в коем случае!» — заявил Емельяненко в эфире канала One Fight.

Ранее сообщалось, что агенты ФБР допросили Фёдора Емельяненко.

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