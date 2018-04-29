Емельяненко прокомментировал слухи относительно обвинений в шпионаже со стороны ФБР

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко прокомментировал слухи о том, что агенты Федерального бюро расследований США (ФБР) подозревали его в шпионаже.

«Обвиняли ли меня в том, что я русский шпион? Нет. Ни в коем случае!» — заявил Емельяненко в эфире канала One Fight. Ранее сообщалось, что агенты ФБР допросили Фёдора Емельяненко.