Емельяненко прокомментировал слухи относительно обвинений в шпионаже со стороны ФБР
Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко прокомментировал слухи о том, что агенты Федерального бюро расследований США (ФБР) подозревали его в шпионаже.
«Обвиняли ли меня в том, что я русский шпион? Нет. Ни в коем случае!» — заявил Емельяненко в эфире канала One Fight.
Ранее сообщалось, что агенты ФБР допросили Фёдора Емельяненко.
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