Емельяненко одержал победу нокаутом в бое с Миром на турнире Bellator в США
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Российский боец смешанного стиля победил в первом раунде турнира за чемпионский пояс организации Bellator в тяжёлом весе.
По данным агентства, в полуфинале турнира Емельяненко встретится с 41-летним американцем Чейлом Сонненом.
Ранее сообщалось, что агенты Федерального бюро расследований США (ФБР) встретились с Емельяненко за несколько дней до поединка с Миром на турнире Bellator 198 в Чикаго.