Емельяненко одержал победу нокаутом в бое с Миром на турнире Bellator в США

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RT
Россиянин Фёдор Емельяненко одержал победу в бое с американцем Фрэнком Миром в четвертьфинале турнира Bellator в США.
Емельяненко одержал победу нокаутом в бое с Миром на турнире Bellator в США
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Российский боец смешанного стиля победил в первом раунде турнира за чемпионский пояс организации Bellator в тяжёлом весе.

По данным агентства, в полуфинале турнира Емельяненко встретится с 41-летним американцем Чейлом Сонненом.

Ранее сообщалось, что агенты Федерального бюро расследований США (ФБР) встретились с Емельяненко за несколько дней до поединка с Миром на турнире Bellator 198 в Чикаго.

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