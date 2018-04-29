Емельяненко одержал победу нокаутом в бое с Миром на турнире Bellator в США

Россиянин Фёдор Емельяненко одержал победу в бое с американцем Фрэнком Миром в четвертьфинале турнира Bellator в США.

Об этом сообщает РИА Новости.

Российский боец смешанного стиля победил в первом раунде турнира за чемпионский пояс организации Bellator в тяжёлом весе.

По данным агентства, в полуфинале турнира Емельяненко встретится с 41-летним американцем Чейлом Сонненом.

Ранее сообщалось, что агенты Федерального бюро расследований США (ФБР) встретились с Емельяненко за несколько дней до поединка с Миром на турнире Bellator 198 в Чикаго.