Сорокин о тестовом матче на «Самара Арене»: погода могла только быть чуть получше, а так всё хорошо

Глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин дал оценку первому тестовому матчу, который прошёл на стадионе чемпионата мира 2018 года в Самаре.

«В Самаре всё в порядке, у нас ещё первые впечатления были хорошими. Тестовый матч закончился, и все службы отработали хорошо, была даже развлекательная программа для зрителей на подступах к стадиону. Погода могла только быть чуть получше, а так все хорошо», — приводит слова Сорокина ТАСС.

Ранее Виталий Мутко сравнил стадион ЧМ-2018 в Самаре и «Лужники».