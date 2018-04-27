Зидан считает, что Иньеста заслужил «Золотой мяч»

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказал мнение о полузащитнике каталонской «Барселоны» Андресе Иньесте, объявившем об уходе из команды по завершении сезона.

«Те два или три раза, когда мы обменивались словами, были очаровательными, поскольку Иньеста не очень общительный. Мне нравятся игроки, которые показывают всё на поле, а за его пределами спокойны», — приводит слова Зидана FourFourTwo.

Он отметил, что может сказать об Иньесте только самое лучшее, а также что восхищён его умением играть в футбол.

«Желаю ему всего наилучшего как в личной жизни, так и в футбольной. Он заслужил «Золотой мяч». Особенно когда выиграл чемпионат мира со сборной Испании», — добавил француз.

27 апреля Иньеста объявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона.

Ранее издание France Football извинилось перед Иньестой за то, что не вручило ему «Золотой мяч».

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