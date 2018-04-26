Сборная России по хоккею проиграла четвёртый матч подряд под руководством Воробьёва

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В первом матче шведского этапа Евротура национальная сборная России по хоккею уступила команде Финляндии со счётом 2:3.
Сборная России по хоккею проиграла четвёртый матч подряд под руководством Воробьёва

Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью, а победу финнам принесли результативные попытки Юусо Пуустинена и Вели-Матти Савинайнена в серии буллитов.

Заброшенными шайбами в составе российской команды отметились форварды Станислав Галиев и Александр Барабанов.

Это поражение стало для отечественных хоккеистов четвёртым подряд под руководством нового главного тренера команды Ильи Воробьёва.

Ранее сообщалось, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира.

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