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Нурмагомедов рассказал, как сборной России по футболу остановить Салаха на ЧМ-2018

25 апреля 2018, 16:27

Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о том, как сборной России по футболу остановить лидера национальной команды Египта Мохаммеда Салаха на чемпионате мира 2018 года.

«Я знаю, как наша сборная его остановит. Просто не дайте ему визу», — написал Нурмагомедов в Instagram.

Салах забил 43 гола и сделал 15 результативных передач в 47 матчах текущего сезона по всех турнирах.

Россия и Египет являются соперниками по групповому этапу мирового первенства.

Ранее футболист «Интера» Перишич заявил, что Салаху нужно отдать «Золотой мяч».

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