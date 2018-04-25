Стадион в Самаре получит заключение о соответствии 26 апреля

Вице-премьер России, председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович сообщил, что футбольный стадион в Самаре, построенный к чемпионату мира по футболу, должен получить заключение о соответствии проектной документации 26 апреля.

«Я уточнял, завтра должно быть выдано заключение на соответствие объекта проектной документации», — цитирует Дворковича РИА Новости.

Первый тестовый матч на новом стадионе в Самаре пройдёт 28 апреля. В нём местные «Крылья Советов» сыграют с воронежским «Факелом» в рамках 35-го тура чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Ранее глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, что церемония открытия чемпионата мира по футболу в России будет отличаться от церемоний открытия мундиалей 2010 года в ЮАР и 2014 года в Бразилии.