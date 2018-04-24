Нурмагомедов посетит бой Александра Емельяненко в Екатеринбурге

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Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов посетит турнир RCC2 (Russian Cagefighting Championship), где свой бой проведёт Александр Емельяненко.

Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

«Хабиб Нурмагомедов принял приглашение и станет почётным гостем турнира. Предполагается, что Хабиб проведёт в Екатеринбурге два дня и посетит не только турнир, но и Академию единоборств. Вместе с ним Екатеринбург посетит его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов», — говорится в сообщении.

Соперником Емельяненко станет бразилец Габриэль Гонзага.

Турнир пройдёт в КРК «Уралец» 5 мая.

Ранее Нурмагомедов заявил, что дивизион UFC в лёгком весе является самым конкурентоспособным.

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