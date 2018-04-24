Нурмагомедов посетит бой Александра Емельяненко в Екатеринбурге
Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
«Хабиб Нурмагомедов принял приглашение и станет почётным гостем турнира. Предполагается, что Хабиб проведёт в Екатеринбурге два дня и посетит не только турнир, но и Академию единоборств. Вместе с ним Екатеринбург посетит его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов», — говорится в сообщении.
Соперником Емельяненко станет бразилец Габриэль Гонзага.
Турнир пройдёт в КРК «Уралец» 5 мая.
Ранее Нурмагомедов заявил, что дивизион UFC в лёгком весе является самым конкурентоспособным.