Нурмагомедов: никогда не выбирал себе соперников

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов считает, что дивизион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе является самым конкурентоспособным.

«Лёгкий дивизион всегда был самым конкурентным в UFC. В данный момент ситуация очень накалённая, есть Конор Макгрегор, есть Тони Фергюсон, есть Дастин Порье, Кевин Ли и Эдди Альварес, каждый из них хорош по-своему. С любым из них получится хороший, конкурентный бой», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

Чемпион UFC подчеркнул, что не собирается выбирать себе соперников для следующего боя.

«Я никогда не выбирал себе соперников, дрался с теми, кого мне предлагали, и сейчас тем более не собираюсь выбирать соперника. Я хочу вернуться в ноябре или в декабре. И я приму решение UFC», — добавил Нурмагомедов.

Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе Эдди Альварес акцентировал внимание на том, что россиянин Хабиб Нурмагомедов завоевал титул, победив Эла Яквинту, который не входит в топ-10 бойцов дивизиона.