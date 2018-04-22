Экс-чемпион UFC Альварес: Нурмагомедов завоевал титул, победив 11-го бойца рейтинга, пусть подумает об этом

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Эдди Альварес акцентировал внимание на том, что россиянин Хабиб Нурмагомедов завоевал титул, победив Эла Яквинту, который не входит в топ-10 бойцов дивизиона.

«Я не знаю, кто будет следующим соперником Хабиба и получу ли я титульный бой, я не контролирую это и потому не концентрирую внимание на этом вопросе. Считаю ли я, что он заслужил его? Вероятно, нет», — приводит слова Альвареса MMA Junkie.

Он отметил, что в UFC сами решают, какие бои проводить.

«Самое смешное во всём этом — то, что раньше Хабиб называл людей «бумажными чемпионами» или «фейковыми чемпионами». Но он завоевал титул, победив 11-го бойца рейтинга, пусть подумает об этом. Ты выиграл у 11-го номера рейтинга, и теперь ты чемпион. Когда я дрался за титул, то я выходил против соперников из топ-5, я дрался с действующими и бывшими чемпионами, это чемпионский путь», — добавил американец.

Ранее Тони Фергюсон назвал Нурмагомедова бумажным чемпионом.