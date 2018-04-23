Тренер Ледяхов был уверен, что футболисты «Ахмата» не упустят победу в матче со «Спартаком»

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Исполняющий обязанности главного тренера грозненского «Ахмата» Игорь Ледяхов прокомментировал победу в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с московским «Спартаком».

«Мы планировали внимательно сыграть в обороне и по возможности контратаковать. Получилось, особенно в первом тайме. Мы неплохо защищались, перекрывали зоны. Вышли два-три раза в контратаку и забили два гола», — сказал Ледяхов в эфире канала «Наш футбол».

Он также не сомневался в итоговой победе, когда при счёте 3:0 грозненцы пропустили мяч на 86-й минуте.

«Это нормально, команда, проигрывающая 1:3, будет пытаться забить ещё один гол. Времени оставалось мало, но мои ребята бы не отдали победу», — признался Ледяхов.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера после поражения команды от грозненского «Ахмата» в матче 27-го тура РФПЛ посетовал на недостаток мотивации у игроков.

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