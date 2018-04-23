Главный тренер «Спартака»: в этом году, кажется, играем с подходом «будь что будет»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера после поражения команды от грозненского «Ахмата» в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) посетовал на недостаток мотивации у игроков.

«У «Ахмата» было больше мотивации, чем у нас. В футболе мотивация делает разницу. Это очень важно. Я часто повторяю, что нет матчей, выигранных заранее», — приводит слова Карреры Sport24.

Он отметил, что к каждому матчу надо подходить со спортивной злостью, как это было в прошлом сезоне.

«Мы хотели побеждать, и мы победили. В этом году, кажется, играем с подходом «будь что будет». У нас ещё три матча. Мы должны работать, чтобы набрать как можно больше очков», — добавил специалист.

Ранее Каррера взял на себя вину за поражение «Спартака» в матче с «Ахматом».