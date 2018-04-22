«Манчестер Сити» разгромил «Суонси» в своём первом матче в ранге чемпиона АПЛ

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«Манчестер Сити» разгромил «Суонси» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 5:0.

У «Сити» отличились Давид Сильва (12-я минута), Рахим Стерлинг (16-я), Кевин де Брёйне (54-я), Бернарду Силва (64-я) и Габриэл Жезус (88-я минута).

«Манчестер Сити» проводил свой первый матч в ранге чемпиона АПЛ. На его счету 90 очков после 34 игр. «Суонси» находится на 17-м месте с 33 набранными баллами.

Ранее лондонский «Арсенал» одержал крупную победу над «Вест Хэм Юнайтед» в матче 35-го тура АПЛ.

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