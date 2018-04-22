«Арсенал» обыграл «Вест Хэм», забив три мяча в последней десятиминутке матча

Лондонский «Арсенал» одержал крупную победу над «Вест Хэм Юнайтед» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:1.

У «Арсенала» дубль оформил Александер Ляказетт (85-я и 89-я минуты), ещё по мячу записали на свой счёт Начо Монреаль (51-я минута) и Аарон Рэмси (82-я минута).

В составе «Вест Хэма» единственный гол забил Мрко Арнаутович (64-я минута).

После 35-го тура «Арсенал» занимает шестое место (57 очков), «Вест Хэм» — 15-е (35 очков).

На этой неделе главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер объявил, что покинет команду по окончании нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что руководство лондонского «Арсенала» рассматривает восемь кандидатов на пост главного тренера команды после отставки французского специалиста Арсена Венгера.