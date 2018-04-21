Эксперт: недопуск до Олимпиады сильно подкосил Шипулина

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил шансы россиянина Антона Шипулина вернуться на прежний уровень в случае перерыва в карьере.

«Для того чтобы объективно оценить шансы Шипулина, необходимо проанализировать много составляющих. Это может сделать либо сам Антон, либо его команда. Я считаю, что он не исчерпал свой потенциал», — заявил Васильев в интервью RT.

Он также обозначил причины неудачного сезона-2017/18 для Шипулина.

«На это есть ряд причин: психологическое давление, бесконечный прессинг со стороны недругов российского спорта. Всё это сильно влияет на состояние атлета. Апогеем стал недопуск до Олимпиады, который психологически сильно подкосил Шипулина. Думаю, после одногодичного перерыва у него останется достаточно времени, чтобы подготовиться к Играм в Пекине», — добавил Васильев.

Ранее эксперт отказался делиться догадками о болезни российского биатлониста Антона Шипулина, которая, возможно, станет причиной завершения карьеры.

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