Васильев — о болезни Шипулина: считаю, что причины кроются в психологии

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отказался делиться догадками о болезни российского биатлониста Антона Шипулина, которая, возможно, станет причиной завершения карьеры.

«Если сам Антон не открывает секрет своего заболевания, то вряд ли кто-то, кроме него, в курсе. В случае серьёзных проблем ему необходимо обследоваться и слушаться врачей», — заявил Васильев в беседе с RT.

Он также ответил на вопрос, как Шипулин мог выступать на таком высоком уровне, будучи больным.

«Можно только догадываться. Надеюсь, его состояние не настолько тяжёлое. В противном случае ему было бы очень сложно показывать такие выдающиеся результаты. Считаю, что причины этого кроются прежде всего в психологии, ведь ранее он никогда не говорил о проблемах со здоровьем», — сказал Васильев.

Ранее он прокомментировал возможный уход из спорта российского биатлониста Антона Шипулина.

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