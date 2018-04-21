Васильев: Шипулину нужно соскучиться по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с RT прокомментировал возможный уход из спорта российского биатлониста Антона Шипулина.

«Надеюсь, что заявления Антона обусловлены эмоциями, потому что концовка сезона была не самой успешной. Он заметно регрессировал в заключительных гонках, при этом всё равно одержал победу в Контиолахти. Подобные решения ни в коем случае нельзя принимать, руководствуясь чувствами. Не стоит торопиться. Необходимо успокоиться, отдохнуть от спорта, возможно, стоит взять перерыв на целый сезон. Шипулину нужно соскучиться по биатлону», — сказал Васильев.

Ранее российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что серьёзные проблемы со здоровьем могут помешать ему продолжить карьеру.