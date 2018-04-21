Тренер юношеской сборной России по футболу рассказал о шансах нападающего ЦСКА Чалова сыграть на ЧМ-2018

Старший тренер юношеской сборной России по футболу Дмитрий Хомуха поделился мнением о шансах нападающего ЦСКА Фёдора Чалова сыграть на чемпионате мира 2018 года.

«Я думаю, что для приглашения в национальную команду необходим международный опыт во взрослом футболе, нужно выходить на лидирующие позиции в своей команде, брать пример с Александра Головина. Если Чалов будет демонстрировать качественный и стабильный футбол, то не за горами приглашение в национальную команду», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом RT.

Ранее сообщалось, что дубль Чалова помог ЦСКА разгромить «Амкар» в матче РФПЛ.