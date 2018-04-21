СМИ: «Реал» намерен подписать новый контракт с Роналду до ЧМ-2018 по футболу

Руководство мадридского «Реала» намерено подписать новый контракт с нападающим команды Криштиану Роналду.

Об этом сообщает AS.

По информации издания, клуб планирует увеличить зарплату португальца до €30 млн евро без учёта бонусов.

В «Реале» рассчитывают, что новый контракт с Роналду будет подписан до начала чемпионата мира по футболу 2018 года. Отмечается, что срок действия соглашения останется прежним — до июня 2021 года.

8 апреля Роналду забил 650-й гол в карьере.

Ранее намеренно не реализовавший пенальти 13-летний итальянский футболист заявил, что Роналду должен был поступить таким же образом.