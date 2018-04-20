Квят принял участие в шинных тестах Pirelli за рулём болида «Феррари»

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Российский пилот по развитию команды «Феррари» Даниил Квят принял участие в тестовых заездах, организованных компанией Pirelli — поставщиком шин для «Формулы-1».
Квят принял участие в шинных тестах Pirelli за рулём болида «Феррари»
  • globallookpress.com
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Как сообщает пресс-служба компании, россиянин преодолел 118 кругов по трассе в итальянском Фьорано.

Отмечается, что Квят тестировал покрышки для сильного дождя.

В первый день тестов партнёр Квята по команде Антонио Джовинацци, тестировавший «промежуточную» дождевую резину, проехал 124 круга.

Ранее сообщалось, что Квят сыграет в благотворительном футбольном матче перед Гран-при Монако.

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