Квят принял участие в шинных тестах Pirelli за рулём болида «Феррари»
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Как сообщает пресс-служба компании, россиянин преодолел 118 кругов по трассе в итальянском Фьорано.
Отмечается, что Квят тестировал покрышки для сильного дождя.
#Fit4F1 full wet tyre development test at #Fiorano finished with 118 laps completed by @kvyatofficial and @ScuderiaFerrari. Our #F1Testing programme will continue at @Circuitcat_eng next 15-16 May! pic.twitter.com/8LU8Mxxw2z— Pirelli Motorsport (@pirellisport) 20 апреля 2018 г.
В первый день тестов партнёр Квята по команде Антонио Джовинацци, тестировавший «промежуточную» дождевую резину, проехал 124 круга.
Ранее сообщалось, что Квят сыграет в благотворительном футбольном матче перед Гран-при Монако.