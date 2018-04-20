Квят сыграет в благотворительном футбольном матче перед Гран-при Монако

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Российский пилот по развитию команды «Феррари» Даниил Квят примет участие в благотворительном футбольном матче с участием гонщиков «Формулы-1», который традиционно проходит накануне Гран-при Монако.

Как сообщает Autobahn, помимо россиянина в матче сыграют Роберт Кубица, Джанкарло Физикелла, Фелипе Масса и Мика Хаккинен, а также боевые пилоты «Формулы-1» Макс Ферстаппен, Стоффель Вандорн, Себастьян Феттель, Фернандо Алонсо, Эстебан Окон, Даниэль Риккардо, Серхио Перес, Карлос Сайнс, Нико Хюлкенберг, Валттери Боттас, Шарль Леклер и Маркус Эрикссон.

Матч состоится 22 мая в Монако.

Гран-при Монако пройдёт с 24 по 27 мая.

Ранее сообщалось, что Квят примет участие в шинных тестах Pirelli за рулём болида «Феррари».

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