Футболист «Локомотива» Игорь Денисов извинился за оскорбление допинг-инспектора

Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Игорь Денисов принёс извинения инспектору допинг-контроля за оскорбление во время прохождения внесоревновательного тестирования.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского клуба.

«ФК «Локомотив» сожалеет об инциденте, связанном с недопониманием в процессе заполнения протокола допинг- контроля. На следующий день после произошедшего клуб дал все необходимые объяснения Российскому антидопинговому агентству и Российскому футбольному союзу, а футболист принёс свои извинения», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Денисов может пропустить одну из ближайших игр «Локомотива» за оскорбление допинг-инспектора.