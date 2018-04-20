Футболист «Локомотива» Игорь Денисов извинился за оскорбление допинг-инспектора
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского клуба.
«ФК «Локомотив» сожалеет об инциденте, связанном с недопониманием в процессе заполнения протокола допинг- контроля. На следующий день после произошедшего клуб дал все необходимые объяснения Российскому антидопинговому агентству и Российскому футбольному союзу, а футболист принёс свои извинения», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что Денисов может пропустить одну из ближайших игр «Локомотива» за оскорбление допинг-инспектора.