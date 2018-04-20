Игорь Денисов может пропустить одну из ближайших игр «Локомотива» за оскорбление допинг-инспектора

Руководство футбольного клуба «Локомотив» оштрафовало игрока команды Игоря Денисова за оскорбление инспектора допинг-контроля во время прохождения внесоревновательного тестирования.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргариту Пахноцкую.

«Во время допинг-тестирования 16 апреля на базе «Локомотива» Денисов оскорбил инспектора допинг-контроля, оставив грубую надпись в протоколе. Футболист был оштрафован на 1 млн рублей. Также, как мне сказали, он будет вынужден пропустить одну из ближайших игр», — сказала Пахноцкая.

Ранее сообщалось, что бывший президент «Спартака» Червиченко назвал главного тренера команды Карреру гастарбайтером.