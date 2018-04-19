Бывший президент «Спартака» Червиченко назвал главного тренера команды Карреру гастарбайтером

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выступил с резкой критикой в адрес главного тренера команды Массимо Карреры после вылета красно-белых из розыгрыша Кубка России.

«Почему в «Спартаке», в отличие от «Локомотива», не прогрессируют российские игроки? Здесь всё зависит от Карреры и от той команды помощников, которая группируется вокруг него. Если Юрий Сёмин — один из лучших российских тренеров, знающий, как надо работать с россиянами и как надо выстраивать команду, то Каррера — гастарбайтер: сегодня он работает, завтра — нет. Соответственно, он сотрудничает с теми, кто говорит с ним на понятном языке. Мне непонятно, почему он третий год в России и не знает языка. Я ни разу не слышал, чтобы он по-русски говорил. Леонид Слуцкий поехал в Англию, стал говорить на английском. Почему Каррера не удосужился говорить по-русски, мне неясно», — цитирует эксперта «Советский спорт».

По мнению Червиченко, Каррера не будет уволен с должности главного тренера «Спартака», несмотря на поражение в полуфинале Кубка России от «Тосно».

«Ему дадут доработать контракт. Но я думаю, что каких-нибудь очередных Пашаличей, Максимовичей в стане красно-белых мы увидим летом», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Тосно» в серии пенальти и вылетел из Кубка России.