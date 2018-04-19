Экс-футболист сборной Аргентины посоветовал Месси больше не играть за «Барселону» в этом сезоне, а готовиться к ЧМ-2018

Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины Оскар Руджери высказал мнение, что Лионелю Месси следует прервать выступления за «Барселону» в текущем сезоне, чтобы полностью сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира 2018 года в России.

«Вы думаете, «Барселона» может упустить титул, если Месси больше не будет играть в этом сезоне? Лионель должен позвонить президенту клуба и сказать ему: «Это мой чемпионат мира, я намерен посвятить себя национальной команде», — приводит слова Руджери Goal.

Он отметил, что реалии современного футбола не дают игрокам как следует подготовиться к таким крупным турнирам.

«Перед чемпионатом мира 1986 года в Мексике у нас было 65 дней, чтобы подготовиться, и все эти дни мы были вместе», — добавил прославленный аргентинский защитник.

Ранее сообщалось, что три футболиста «Зенита» вошли в предварительный список игроков сборной Аргентины на ЧМ-2018.