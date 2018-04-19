«Сан-Хосе» стал четвертьфиналистом плей-офф НХЛ, два очка Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Филадельфию»

Хоккеисты «Сан-Хосе Шаркс» одержали победу над «Анахайм Дакс» в четвёртом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 2:1 и вышли в следующую стадию турнира.

В составе победителей шайбы забросили Маркус Серенсен и Томаш Гертл, у проигравших отличился Эндрю Кольяно.

В другом матче дня «Питтсбург Пингвинз» нанёс крупное поражение «Филадельфия Флайерз» со счётом 5:0.

Российский нападающий Евгений Малкин отметился голом и результативной передачей. В составе его команды голы также забили Фил Кессел, Кристофер Летанг, Сидни Кросби и Райли Шейэн.

Счёт в серии — 3:1 в пользу «Питтсбурга».

Ранее сообщалось, что дубль Кучерова помог «Тампе» победить «Нью-Джерси» в плей-офф НХЛ, а «Нэшвилл» обыграл «Колорадо».