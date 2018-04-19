Дубль Кучерова помог «Тампе» победить «Нью-Джерси» в плей-офф НХЛ, «Нэшвилл» обыграл «Колорадо»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Нью-Джерси Девилз» в четвёртом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 3:1.

Российский нападающий победителей Никита Кучеров забросил две шайбы своей команды, а также сделал результативную передачу на Джей Ти Миллера. Его соотечественник Андрей Василевский отразил 27 бросков по воротам и стал первой звездой встречи.

У проигравших отличился Кайл Палмиери.

Счёт в серии — 3:1 в пользу «Тампы».

В другом матче дня «Колорадо Эвеланш» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» со счётом 3:2, россиянин Никита Задоров сделал одну результативную передачу.

Счёт в серии — 3:1 в пользу «Нэшвилла».

Ранее сообщалось, что фаворит следующего драфта НХЛ Свечников не попал в окончательную заявку сборной России на юниорский ЧМ.