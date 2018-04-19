Фаворит следующего драфта НХЛ Свечников не попал в окончательную заявку сборной России на юниорский ЧМ

Нападающий клуба Хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Барри Кольтс» Андрей Свечников не вошёл в окончательную заявку юниорской сборной России на домашний чемпионат мира, который стартует в четверг, 19 апреля, в Челябинске и Магнитогорске.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Причина отсутствия Свечникова в заявке юниорской сборной на домашний ЧМ не уточняется, но ранее главный тренер команды Александр Зыбин рассказал, что против участия форварда в турнире выступило руководство его клуба, сославшись на проблемы хоккеиста со здоровьем.

Свечников наряду со шведским защитником Расмусом Далином называется одним из главных фаворитов предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее сообщалось, что канадские клубы не хотят отпускать российских хоккеистов на юниорский ЧМ, ссылаясь на их травмы.