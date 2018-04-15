Канадские клубы не хотят отпускать российских хоккеистов на юниорский ЧМ, ссылаясь на их травмы

Главный тренер юниорской сборной России по хоккею Александр Зыбин рассказал, что нападающие Андрей Свечников и Александр Хованов, выступающие в молодёжных лигах Канады, могут пропустить домашний чемпионат мира среди игроков не старше 18 лет, стартующий в четверг, 19 апреля.

«Свечников хочет приехать, но руководство его клуба «Бэрри» говорит, что у него после молодёжного чемпионата мира была травма и они его лечили. Но это отговорка. После января он провёл много игр за команду, много забил и отдал. С Ховановым то же самое. Звоним его агенту, он пока не отвечает. В клубе говорят, что у него травма. Но они не имеют права его держать — он в плей-офф уже отыграл, его команда вылетела. Он может приехать в расположение сборной», — цитирует специалиста «Чемпионат».

По словам Зыбина, он надеется, что ситуация разрешится до начала турнира и Свечников с Ховановым примут участие в юниорском ЧМ.

«Когда идёт плей-офф, их, конечно, никто не будет отпускать, но когда клуб проиграл, он (игрок сборной. — RT) должен прилететь сюда. Мы ждём развязки. Надеемся, они приедут в сборную. Федерация хоккея России работает, чтобы они приехали. Вызов в сборную им поступил», — добавил он.

Ранее сообщалось, что выжившим в ДТП хоккеистам канадской юниорской команды привезли трофей Кубка Стэнли.