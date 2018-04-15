Выжившим в ДТП хоккеистам юниорской команды в Канаде привезли Кубок Стэнли

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Хоккеистам юниорской команды «Гумбольдт Бронкос», пострадавшим в аварии, привезли в больницу Кубок Стэнли.

«Мой сын сразу же заподозрил, что находится внутри коробки, в которой был привезён Кубок Стэнли. Его кровать была первой остановкой трофея в госпитале. Глаза моего сына сразу расширились, когда он увидел Кубок Стэнли», — цитирует отца одного из хоккеистов ESPN

Некоторые хоккеисты отказались прикасаться к Кубку Стэнли в связи с давней традицией не трогать трофей до его завоевания. 

«Когда у сына спросили, хочет ли он потрогать трофей, он сказал, что подождёт, пока сам его не выиграет. Юниоры тоже знают эту традицию», — продолжил отец.

Ранее число погибших в результате ДТП с участием автобуса молодёжной хоккейной команды «Гумбольдт Бронкос» в Канаде возросло до 16 человек.

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