Выжившим в ДТП хоккеистам юниорской команды в Канаде привезли Кубок Стэнли

Хоккеистам юниорской команды «Гумбольдт Бронкос», пострадавшим в аварии, привезли в больницу Кубок Стэнли.

«Мой сын сразу же заподозрил, что находится внутри коробки, в которой был привезён Кубок Стэнли. Его кровать была первой остановкой трофея в госпитале. Глаза моего сына сразу расширились, когда он увидел Кубок Стэнли», — цитирует отца одного из хоккеистов ESPN.

#Humboldt bus crash survivor Ryan Straschnitzki gets a surprise visitor in his hospital room. Well done who ever arranged for this. Photo: @strazsr. #HumboldtStrongpic.twitter.com/xUCRBUpiKl — Simon Dingley (@SimonDingleyCBC) 14 апреля 2018 г.

Некоторые хоккеисты отказались прикасаться к Кубку Стэнли в связи с давней традицией не трогать трофей до его завоевания.

«Когда у сына спросили, хочет ли он потрогать трофей, он сказал, что подождёт, пока сам его не выиграет. Юниоры тоже знают эту традицию», — продолжил отец.

Ранее число погибших в результате ДТП с участием автобуса молодёжной хоккейной команды «Гумбольдт Бронкос» в Канаде возросло до 16 человек.