Выжившим в ДТП хоккеистам юниорской команды в Канаде привезли Кубок Стэнли
«Мой сын сразу же заподозрил, что находится внутри коробки, в которой был привезён Кубок Стэнли. Его кровать была первой остановкой трофея в госпитале. Глаза моего сына сразу расширились, когда он увидел Кубок Стэнли», — цитирует отца одного из хоккеистов ESPN.
#Humboldt bus crash survivor Ryan Straschnitzki gets a surprise visitor in his hospital room. Well done who ever arranged for this. Photo: @strazsr. #HumboldtStrongpic.twitter.com/xUCRBUpiKl— Simon Dingley (@SimonDingleyCBC) 14 апреля 2018 г.
Некоторые хоккеисты отказались прикасаться к Кубку Стэнли в связи с давней традицией не трогать трофей до его завоевания.
«Когда у сына спросили, хочет ли он потрогать трофей, он сказал, что подождёт, пока сам его не выиграет. Юниоры тоже знают эту традицию», — продолжил отец.
Ранее число погибших в результате ДТП с участием автобуса молодёжной хоккейной команды «Гумбольдт Бронкос» в Канаде возросло до 16 человек.