Стартовал третий этап продажи билетов на матчи ЧМ-2018 по футболу

Стартовал третий этап продажи билетов на матчи чемпионата мира 2018 года в России.

Приобрести билеты можно на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА). Они будут реализовываться в порядке живой очереди.

Для российских болельщиков доступны билеты четвёртой категории на определённые матчи. Они предназначены только для граждан России и стоят меньше обычных. Цена самого дешёвого составляет 1280 рублей.

Третий этап продлится до 15 июля.

Чемпионат мира по футболу в России пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны.

Ранее сообщалось, что американские болельщики лидируют по числу купленных билетов среди зарубежных гостей менее чем за два месяца до начала чемпионата мира по футболу 2018 года в России.