Ибрагимович оценил вероятность своего участия в ЧМ-2018

Шведский нападающий американского футбольного клуба «Лос-Анджелес Гэлэкси» Златан Ибрагимович оценил вероятность своего участия в чемпионате мира 2018 года, который пройдёт в России.

«Вероятность того, что я сыграю на ЧМ-2018, высока», — написал форвард на своей странице в социальной сети Twitter.

36-летний Ибрагимович завершил международную карьеру в 2016 году и с 62 забитыми мячами является лучшим бомбардиром в истории национальной сборной Швеции.

Ранее Ибрагимович заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) не сможет помешать ему принять участие в ЧМ-2018.