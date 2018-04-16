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Ибрагимович оценил вероятность своего участия в ЧМ-2018

16 апреля 2018, 01:29

Шведский нападающий американского футбольного клуба «Лос-Анджелес Гэлэкси» Златан Ибрагимович оценил вероятность своего участия в чемпионате мира 2018 года, который пройдёт в России.

«Вероятность того, что я сыграю на ЧМ-2018, высока», — написал форвард на своей странице в социальной сети Twitter.

36-летний Ибрагимович завершил международную карьеру в 2016 году и с 62 забитыми мячами является лучшим бомбардиром в истории национальной сборной Швеции.

Ранее Ибрагимович заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) не сможет помешать ему принять участие в ЧМ-2018.

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