Карпин оценил новый стадион в Ростове-на-Дону, построенный к ЧМ-2018

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил новый стадион, построенный в Ростове-на-Дону к матчам чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Мне как-то трудно сравнивать, больше людям на трибунах вопрос. Могу оценить лишь поле и вид со скамейки. На поле тренировались, оно великолепное, надеюсь, будет ещё лучше. И вид с поля великолепный», — цитирует Карпина ТАСС.

«Ростов» одержал первую победу при Карпине, обыграв «СКА-Хабаровск» в матче открытия на стадионе ЧМ-2018.

Ранее главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Передня рассказал, о чём просил футболистов во время гостевого матча 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги с «Ростовом».

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