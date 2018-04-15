Карпин оценил новый стадион в Ростове-на-Дону, построенный к ЧМ-2018
«Мне как-то трудно сравнивать, больше людям на трибунах вопрос. Могу оценить лишь поле и вид со скамейки. На поле тренировались, оно великолепное, надеюсь, будет ещё лучше. И вид с поля великолепный», — цитирует Карпина ТАСС.
«Ростов» одержал первую победу при Карпине, обыграв «СКА-Хабаровск» в матче открытия на стадионе ЧМ-2018.
Ранее главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Передня рассказал, о чём просил футболистов во время гостевого матча 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги с «Ростовом».